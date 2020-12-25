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Взрыв машины в Нэшвилле расследует ФБР

21:28, 25.12.2020
Взрыв машины в Нэшвилле расследует ФБР
Фото: twitter.com/based_france_

В США автомобиль взорвался в городе Нэшвилл. Расследованием происшествия занялось ФБР. По предварительным данным, взрыв мог быть умешенным.

«Исполняющий обязанности министра юстиции Джефф Розен был проинформирован об инциденте в Нэшвилле и распорядился предоставить все необходимые ресурсы Минюста для помощи в проведении расследования», — цитирует ТАСС слова пресс-секретаря министерства юстиции США.

Ввзрыв произошел в пятницу утром в 06:30 (15:30 мск) в центре города. Пострадали три человека, они доставлены в больницу.

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