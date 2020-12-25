Взрыв машины в Нэшвилле расследует ФБР

В США автомобиль взорвался в городе Нэшвилл. Расследованием происшествия занялось ФБР. По предварительным данным, взрыв мог быть умешенным.

NEW — Bomb explodes in #Nashville after loudspeaker warns people to evacuate.pic.twitter.com/WUNSL54eBE — Disclose.tv (@disclosetv) December 25, 2020

«Исполняющий обязанности министра юстиции Джефф Розен был проинформирован об инциденте в Нэшвилле и распорядился предоставить все необходимые ресурсы Минюста для помощи в проведении расследования», — цитирует ТАСС слова пресс-секретаря министерства юстиции США.

W Nashville nad ranem wybuchł samochód. Policja podaje, że samochód odtwarzał nagranie ostrzegające, że bomba wybuchnie za 15 minut. pic.twitter.com/6XXf9JpLzH — WiadomościBliskoCiebie24 (@WBC241) December 25, 2020

Ввзрыв произошел в пятницу утром в 06:30 (15:30 мск) в центре города. Пострадали три человека, они доставлены в больницу.