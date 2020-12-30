Глава Союза журналистов РТ Ильшат Аминов поздравил работников СМИ с Новым годом

Глава Союза журналистов Татарстана, генеральный директор телерадиокомпании «Новый век» Ильшат Аминов поздравил коллег-журналистов с наступающим Новым годом.

«В канун Нового года принято подводить итоги. 2020-й стал для всех нас огромным испытанием. И я с благодарностью могу сказать, что журналисты республики проявили себя как профессионалы высочайшего уровня и люди с большой душой.

Мы честно делали свою работу, и в борьбе с пандемией есть огромная доля нашего труда, вплоть до репортажей из «красной зоны». Мы сохранили доверительные отношения с нашей аудиторией, партнерами и рекламодателями. Мы стали на один год мудрее и выносливее. Мы смогли сберечь себя, своих коллег и близких. Мы, несмотря ни на что, ставили глобальные цели и достигали их. Мы наслаждались маленькими радостями жизни и ценили их. И наконец, мы можем с облегчением и надеждой вздохнуть: 2020-й уходит, и 2021-й обязательно будет лучше, добрее и счастливее.

Искренне желаю вам в год Быка поддеть на рога все неприятности и выйти победителями во всех поединках! Пусть это будет год стабильности, интересных событий и сбывшихся планов. Здоровья, оптимизма, удачи, вдохновения и творческих побед! С Новым годом!» — говорится в поздравлении.