«Вышел из доверия»: в Татарстане досрочно прекратили полномочия главы исполкома Дубъяз

По решению Высокогорского совета депутатского мандата лишен 63-летний Асхат Низамов, также после 10 лет работы ему пришлось покинуть пост главы исполкома Дубъязского поселения. Причина — в нарушениях антикоррупционного законодательства, на которые внимание райсовета обратил президент Татарстана Рустам Минниханов.



Как выяснило «Реальное время», ранее проверяющие из казанского Кремля установили, что на посту главы исполкома поселения Низамов неоднократно заключал договора поставки товаров и услуг с компаниями своей дочки и ее мужа. Но ни разу не уведомил о возникшем конфликте интересов вышестоящее руководство.

Сам экс-депутат ничего криминального в этой истории не видит. Полномочий его лишили с формулировкой — «в связи с утратой доверия».

Подробности — в материале «Реального времени».