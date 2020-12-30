Еще в шести детсадах Татарстана прокуратура выявила нарушения в организации питания

В Сармановском районе РТ прокуратура выявила нарушения при организации питания в шести детских садах. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Проверка выявила, что в детском саду №6 «Теремок» поселка Джалиль не соблюдались требования к рациону питания, складские помещения столовой не обеспечивали безопасные условия для хранения продуктов, не было приборов для измерения температуры и влажности воздуха.

Фото: realnoevremya.ru

Сообщается, что эти и другие нарушения были выявлены еще в пяти детских садах поселка. В адрес заведующих внесены представления об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Акты прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения.

Ранее прокуратура выявила нарушения в организации питания девяти детских садов Нурлатского района.



Ольга Плешкова