Прокуратура выявила нарушения в организации питания девяти детских садов Нурлатского района

Нурлатская районная прокуратура выявила нарушения в организации питания в детских садах. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

При проверке надзорное ведомство установило, что в девяти детсадах складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов не были оборудованы приборами для измерения температуры и влажности воздуха. Кроме того, допускалось использование тарелок с отбитыми краями и сколами, а фактический рацион не соответствовал утвержденному меню. Бракераж скоропортящихся продуктов проводился не в полном размере, и не был налажен контроль температурного режима в холодильном оборудовании.

По итогам проверки в адрес руководителей детских садов вынесены представления об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных к ответственности.

Фото: realnoevremya.ru

Также сообщается о возбуждении административных дел по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения».

Материалы проверки отправили в территориальный отдел Роспотребнадзора. Часть актов уже рассмотрена, семь ответственных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее проверка прокуратуры подтвердила, что школьникам в Набережных Челнах выдали испорченные мандарины.



Ольга Плешкова