В Татарстане пресекли 44 попытки дачи взятки в 2020 году

С начала 2020 года МВД по Татарстану пресекло 44 попытки дачи взятки должностным лицам. Об этом сообщает пресс-служба министерства.



Так, 24 декабря в Арском районе кандидат в водители предложил сотруднику ГИБДД 15 тысяч рублей, надеясь получить за это положительный результат сдачи практической части экзамена на право управления автомобилем. На предупреждения об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу гражданин не реагировал. Его задержали и возбудили уголовное дело.

Также в Тетюшском и Арском районах задержали водителей, предложивших инспекторам ДПС взятку, надеясь избежать ответственности за нарушение ПДД. Это зафиксировали видеорегистраторы патрульных автомобилей. В отношении граждан также возбудили уголовные дела по статье о даче взятки должностным лицам.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Госавтоинспекция напоминает: дача взятки должностному лицу лично или через посредника наказывается санкциями до двух лет лишения свободы с возможным штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки.

Ранее сообщалось, что в Челнах будут судить бывшего следователя за взятку бензином.

Маргарита Головатенко