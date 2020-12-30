Сегодня в Татарстане ожидается до -18 градусов и небольшой снег

В среду, 30 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами прогнозируется небольшой снег.

Ветер юго-восточный, южный слабый, днем до умеренного, говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.

Температура воздуха будет колебаться от -8°С до -13°С, на востоке до -18 градусов. В Казани метеорологи прогнозируют от -9 до -12 градусов. В Набережных Челнах термометры покажут от -13°С до -17°С.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

На дорогах возможно образование гололедицы.

Напомним, что синоптики Татарстана дали прогноз на 31 декабря и 1 января. О том, какой окажется вторая половина зимы в республике, читайте в материале «Реального времени».



Татьяна Демина