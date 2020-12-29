Татарстанца приговорили к условному сроку за незаконную продажу охотничьего ружья

49-летнего жителя Кукморского района РТ приговорили к условному лишению свободы на 6 месяцев с таким же испытательным сроком. Он признан виновным в незаконном сбыте гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия (ч. 4 ст. 222 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана, осужденный 18 сентября в лесопосадке в деревне Битлянгур незаконно продал за 2 тысячи рублей охотничье ружье. Полиция задержала мужчину в тот же день.

Фото: Арсений Фавстрицкий

Свою вину в содеянном осужденный полностью признал и раскаялся.

В начале декабря у егеря под Казанью изъяли арсенал оружия, включая гранатомет. По данному факту возбудили уголовное дело о незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.



Татьяна Демина