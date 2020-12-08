У егеря под Казанью изъяли арсенал оружия, включая гранатомет

Вызывать саперов на дом в лаишевскому егерю пришлось накануне сотрудникам полиции, проводившим обыск в рамках дела о незаконном отстреле лосей. По данным источников «Реального времени», на дому у фигуранта силовики обнаружили целый арсенал оружия и боеприпасов, в том числе гранатомет.



«Изъяли пистолет ТТ и два магазина к нему, гранатомет РПГ, охотничий карабин, три магазина от автомата Калашникова, а также запал и большое количество патронов», — уточняет источник. В итоге было возбуждено еще одно уголовное дело о незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Подозреваемому 29 лет.

По запросу «Реального времени» в МВД Татарстана подтвердили факт возбуждения уголовного дела.