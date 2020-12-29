СМИ: число жертв землетрясения в Хорватии достигло семи, люди остаются под завалами

В результате землетрясения в Хорватии погибли семь человек, пострадавшие также остаются под завалами, сообщает «РИА Новости».

Среди жертв есть дети — 12-летняя девочка в Петрине. По данным властей, погиб 20-летний мужчина, а также отец и сын в доме в Майске-Поляне под Глиной. По данным неофициальных источников в церкви в Жажине под Сисаком жертвой землетрясения стал еще один человек.

Известно, что различные травмы получили порядка 20 человек. Пострадавшие госпитализированы в больницу, двое из них в тяжелом состоянии.

Сила землетрясения составила 6,3 балла по шкале Рихтера. Эпицентр находился в районе города Петриня в центральной части Хорватии.

Напомним, что в начале декабря на среднем Байкале произошло самое мощное землетрясение за последние 20 лет: в Иркутской области и Бурятии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 балла. В эпицентре интенсивность достигла 7,6 балла.



Татьяна Демина