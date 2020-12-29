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За пять лет количество пожаров в Татарстане сократилось почти на 20%

20:16, 29.12.2020
За пять лет количество пожаров в Татарстане сократилось почти на 20%
Фото: Олег Тихонов (архив)

За последние пять лет количество пожаров в Татарстане сократилось на 18%. В частности, с начала 2020 года в РТ зафиксировано 5 819 пожаров, что на 1,8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (5 927 пожаров).

Количество летальных исходов на пожарах в республике за последние пять лет снизилось на 22%, сообщил на брифинге в Кабмине Татарстана начальник ГУ МЧС РФ по РТ Рафис Хабибуллин.

Фото: tatarstan.ru

При этом с начала текущего года на пожарах в Татарстане погибли 160 человек, что на 11,1% больше, чем за аналогичный период 2019 года (144 летальных исхода).

Напомним, что с 20 декабря по 10 января 2021 года в Татарстане штраф за несоблюдение правил пожарной безопасности для граждан составит 2-4 тысячи рублей, а для должностных лиц — 15-30 тыс. рублей.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
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