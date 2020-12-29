В Татарстане увеличили штрафы за нарушения противопожарного режима

В Татарстане на период действия особого противопожарного режима почти вдвое увеличили штрафы за нарушения. С 20 декабря по 10 января штраф за несоблюдение правил пожарной безопасности для граждан составит 2-4 тысячи рублей, а для должностных лиц — 15-30 тыс. рублей. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил начальник ГУ МЧС РФ по РТ Рафис Хабибуллин.



Предприниматели, не имеющие юрлица, за нарушение правил пожарной безопасности в этот период могут получить штраф в размере 30-40 тыс. рублей, юридические лица — 200-400 тыс. рублей. Ежедневно для обеспечения безопасности во время праздничных мероприятий будет задействовано около 2,3 тыс. человек и более 1,1 тыс. единиц спецтехники. На каждом объекте, где планируется участие более 50 человек, организуют дежурство сотрудников МЧС.

Фото: kzn.ru

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Татьяна Леухина