Хоккеисты «Ак Барса» сыграли в хоккей с мячом на открытом воздухе

«Ак Барс» провел тренировку на открытом воздухе в рамках подготовки к оставшейся части чемпионата КХЛ.

Хоккеисты собрались на стадионе «Трудовые резервы» в Казани, где сыграли в хоккей с мячом, а после завершения матча провели беговую работу на льду.

Фото: vk.com/hcakbars

Подобный вариант тренировок был выбран тренерским штабом команды из-за отмены Кубка Шпенглера в Швейцарии. В связи с этим у «барсов» возник 12-дневный перерыв в чемпионате КХЛ.

Фото: vk.com/hcakbars

Следующий свой матч в регулярном первенстве хоккеисты «Ак Барса» проведут 6 января в Казани, где сыграют против московского «Динамо».

Ранее казанцы разгромили москвичей со счетом 7:2.