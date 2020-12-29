Психологи КФУ рассказали, как встретить Новый год во время пандемии

Фото: Максим Платонов (архив)

Эксперты Института психологии и образования КФУ дали советы, как провести праздники и не злиться на ограничения и вынужденные выходные.

Заведующий кафедрой общей психологии ИПО Павел Устин напомнил, что Новый год — это в первую очередь семейный праздник, и пришла пора провести его традиционно, передает пресс-служба КФУ.

«Люди хотят куда-то ехать, собираться вне дома. И этот год дал нам возможность реализовать эту замечательную идею в жизнь. Собраться с людьми, с которыми нам хорошо, и уделить в новогоднюю ночь друг другу внимание, придумать, как интересно провести это праздничное время вместе», — согласился с коллегой доцент кафедры клинической психологии и психологии личности ИПО Ильдар Абитов.

Он считает, что позитивные эмоции можно получить от совместного просмотра старых фильмов, рассматривания фотоальбомов или настольных игр.

Ранее «Реальное время» публиковало подборку самых популярных рождественских и новогодних фильмов разных стран.