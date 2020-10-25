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Певец Салават Фатхетдинов объявил о своей болезни в Instagram

18:38, 25.10.2020
Певец Салават Фатхетдинов объявил о своей болезни в Instagram

Популярный татарский певец, народный артист Татарстана и Башкорстостана
Татарстана Салават Фатхетдинов объявил о болезни в своем Instagram-аккаунте. Певец даже не смог дописать подпись к выложенному видео.

Ранее «Реальное время» публиковало стенограмму беседы с актером Камаловского театра Искандером Хайруллиным о безграничной любви к театру им. Камала, проблемах татарской нации и современной эстрады.

ОбществоКультура БашкортостанТатарстан
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