Певец Салават Фатхетдинов объявил о своей болезни в Instagram

Популярный татарский певец, народный артист Татарстана и Башкорстостана

Татарстана Салават Фатхетдинов объявил о болезни в своем Instagram-аккаунте. Певец даже не смог дописать подпись к выложенному видео.

Ранее «Реальное время» публиковало стенограмму беседы с актером Камаловского театра Искандером Хайруллиным о безграничной любви к театру им. Камала, проблемах татарской нации и современной эстрады.