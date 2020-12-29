В семи районах Удмуртии ввели особый режим из-за африканской чумы свиней в Татарстане

В Удмуртии на территории семи районов ввели особый режим по причине непосредственной близости к региону очага африканской чумы среди диких кабанов. На прошлой неделе АЧС выявили в Заинском и Елабужском районах Татарстана.

Министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова сообщила об угрозе распространения в регионе африканской чумы свиней — по ее словам, мертвых кабанов обнаружили в 20 километрах от границы с Удмуртией.

Фото: pxhere.com

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об установлении карантина из-за заболевания диких кабанов африканской чумой свиней и угрозой его распространения. Эпизоотический очаг определен в границах национального парка «Нижняя Кама».

Татьяна Леухина