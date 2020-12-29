В челнинском микрорайоне Замелекесье в следующем году появится школа

В Набережных Челнах в микрорайоне Замелекесье к 1 сентября 2021 года появится новая школа. Об этом сообщил мэр города Наиль Магдеев.

К началу следующего учебного года в автограде откроются две новые школы на 1224 места. Район Замелекесье активно строится. На сегодняшний день в школе №39, которую построили три года тому назад, обучаются 2400 детей, заметил градоначальник.

Фото: gisu.tatarstan.ru

Кроме того, в Челнах ведется строительство школы по проспекту Чулман в рамках проекта создания системы полилингвальных комплексов в Татарстане «Адымнар — путь к знаниям», передает пресс-служба мэрии автограда.

В ноябре стало известно, что «Татинвестгражданпроект» (ТИГП) займется созданием проекта школы в Набережных Челнах на 1224 ученика. Сдать ее планируется в октябре следующего года.



Татьяна Леухина