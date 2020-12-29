Все пропавшие моряки «Онеги» могли остаться на судне

В экстренных службах считают, что оставшиеся ненайденными 17 моряков рыболовного траулера «Онега», скорее всего, остаются на затонувшем судне.

«Затонувшее судно находится на глубине 130 метров. Вероятнее всего, большинство из 17 человек находятся в затонувшем судне», — приводит «РИА Новости» слова представителя экстренных служб.

Из Мурманска к месту кораблекрушения будет направлен глубоководный аппарат. Его прибытия ожидают к утру 31 декабря.

Напомним, накануне утром траулер «Онега» с рыбаками затонул в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, спасти удалось двоих. В Мурманской области уже объявили траур по погибшим морякам.