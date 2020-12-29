Голикова рассказала, что россияне смогут выбирать вакцину от коронавируса

В первом квартале 2021 года россияне смогут выбрать вакцину от коронавируса, которой они будут прививаться. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Голикова сообщила, что вторая партия вакцин уже вышла в гражданский оборот и направлена во многие российские субъекты — Москву, Тульскую и Ростовскую область.

«И сейчас только-только были направлены две новые партии в гражданский оборот, они уже по более широкому кругу субъектов РФ задействованы», — цитирует вице-премьера «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

На данный момент в России зарегистрированы две российские вакцины от COVID-19 — «Спутник V» от центра Гамалеи и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». Поставки обоих препаратов в регионы уже начались.

Напомним, в Татарстане от коронавируса привили более тысячи человек.

Маргарита Головатенко