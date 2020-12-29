Эксперты оценили шансы премиального ретейлера «Технопарк» закрепиться на рынке в Казани

Фото: Максим Платонов

В Казань зашла торговая сеть магазинов бытовой техники и электроники «Технопарк». Первым торговым центром, который облюбовали москвичи, стал недавно открывшийся KazanMall. Торговый зал оказался на втором уровне здания (хотя фактически это третий этаж). Примечательно, что напротив сетевика расположился небольшой магазин Leran, в котором продается аналогичная продукция собственного бренда.



Как и в других профильных магазинах, здесь тянутся ряды телевизоров, стиральных машин, холодильников, газовых и электрических плит, пылесосов, утюгов, электрочайников, мультиварок и другой бытовой техники — товары как раскрученных брендов, так и малоизвестных. Цены в целом выше, чем в «М.Видео», «Эльдорадо» или «Ситилинке». При этом довольно много продукции марки Bork.

Фото: Тимур Рахматуллин

Эксперты считают, что новая сеть имеет все шансы закрепиться в регионе. Генеральный директор компании «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров обращает внимание на то, что в Казани достаточно обеспеченных граждан, готовых раскошелиться на премиальную технику.

— Время покажет, сможет ли «Технопарк» у нас закрепиться. Я считаю, что шансы на это имеются. Во всяком случае в городе есть прослойка богатых людей. И проект имеет право на успех, — отмечает он.

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Тимур Рахматуллин