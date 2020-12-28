В Татарстане создали оргкомитет по подготовке и проведению Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады

В Татарстане создали республиканский организационный комитет по подготовке и проведению Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2022 года в Казани. Соответствующий указ подписал президент РТ Рустам Минниханов.

Комитет будет заниматься разработкой предложений по формированию плана мероприятий по подготовке Казани к играм, его анализом, реализацией. Также он имеет право создавать оперштаб для решения текущих вопросов, связанных со Специальной Олимпиадой, направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и семинарах по проведению мероприятия.

Заседания оргкомитета проводятся не реже одного раза в три месяца. Возглавил комитет сам президент Татарстана Рустам Минниханов. Заместителями назначены вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева, министр спорта РТ Владимир Леонов и мэр Казани Ильсур Метшин.

В комитет также вошли глава Минземимущества РТ Фаниль Аглиуллин, глава Минкультуры РТ Ирада Аюпова, глава Минздрава РТ Марат Садыков, глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, в Казани в феврале 2021 года пройдут тестовые соревнования перед Всемирными зимними играми Специальной Олимпиады — 2022.



Татьяна Леухина