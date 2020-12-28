Исследование: что казанские водители получают в подарок от пассажиров в новогоднюю ночь

Фото: Максим Платонов

В Казани большинство водителей такси собираются работать в новогоднюю ночь. 56% опрошенных отметили, что это хорошая возможность заработать. Об этом говорится в исследовании компании «Ситимобил».

При этом 30% респондентов работают не каждый Новый год. Лишь 14% предпочитают отдыхать в эту ночь, несмотря на высокий спрос и щедрые чаевые.



Больше половины (57%) опрошенных водителей рассказали, что пассажиры в новогоднюю ночь более внимательны. 21% респондентов получали щедрые чаевые в честь праздника (которые иногда доходили до 10—15 тысяч рублей). 13% водителей угощали мандаринами. 5% получали символические подарки от пассажиров на Новый год, а 3% — предложения выпить шампанского вместе. Многие пассажиры читают стихи и поют новогодние песни. 32% водителей подвозили Деда Мороза и Снегурочку, а 10% — знаменитостей.

Фото: pixabay.com

Кроме того, большинство водителей (60%) хотя бы раз получали от пассажиров приглашения отпраздновать с ними новогоднюю ночь. Однако на это согласились лишь 3% водителей.

Некоторые казанские водители получали от пассажиров в подарок пакет продуктов, ящик шампанского, искусственную елку, амулет ручной работы и даже котенка. А один раз таксист подвозил пассажира, раздававшего всем встречным бабушкам и дедушкам по 1 тысяче рублей. Были и курьезы. Опрошенный водитель вспомнил, как хотел прилететь под Новый год в родной город. Мама тоже решила сделать сыну сюрприз и прилететь в Казань — так они и праздновали Новый год на расстоянии.



По данным «Ситимобила», 2020 год встретили в такси 750 пассажиров по всей стране. Согласно исследованию агентства Contrust по заказу «Ситимобила», 22% россиян в этом году планируют совершать поездки в новогоднюю ночь. Половина из них воспользуется личным транспортом и такси (54%). Только 17% выберет общественный транспорт, 8% — каршеринг.

Новый год большинство россиян (59%) планируют встречать с семьей, 29% — с друзьями и семьей, 9% — с друзьями (эта доля больше среди молодежи 18—25 лет), 8% — вдвоем с любимым человеком, 6% с домашним питомцем, 4% — в одиночестве. Большинство (83%) останутся отмечать Новый год в том городе, где они проживают.

Татьяна Леухина