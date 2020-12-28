Казанские гаишники нашли водителя, катавшего девушку на надувном матрасе

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани сотрудники ГИБДД нашли водителя, катавшего девушку на привязанном к машине надувном матрасе. Ему выписали штраф сразу по нескольким нарушениям.

Ролик с автомобилем Opel и привязанным к нему матрасом полицейские увидели накануне. Уже на следующий день они нашли водителя авто, сообщает пресс-служба ГИБДД Татарстана.

Им оказался 29-летний житель Осиново. Молодой человек свою вину в совершении административного правонарушения признал полностью.

По данным полиции, водитель оштрафован за опасное вождение; перевозку пассажиров вне кабины, непристегнутый ремень безопасности, движение по пешеходной зоне, а также за покидание места водителя, не предпринявшего меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства.