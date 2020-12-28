В Роспотребнадзоре по РТ доложили об итогах проверок в гостиницах и ссузах

В Татарстане завершились проверки гостиниц и средних специальных учебных заведений на соблюдение «антиковидных» мер. Об этом заявила замруководителя республиканского Управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.



Что касается гостиниц, то нарушения нашли в трех из 90 объектов Казани. Также были проверены 158 ссузов, в 14 были зафиксированы нарушения.

Также за последние две недели нарушения были выявлены в шести из 140 объектов общепита и в 25 из 370 магазинов в ТЦ.

«К сожалению, доля нарушителей за этот период в два раза превысила долю нарушителей за весь период нашего надзора. В суете высокого потока покупатели и продавцы забывают о мерах профилактики», — сказала Авдонина.

Ранее Роспотребнадзор по РТ проверил 30 вузов и 14 филиалов на нарушения санитарно-эпидемиологических правил. Их выявили на 14 объектах.