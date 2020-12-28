В Казани в новогодние праздники коммунальные и дорожные службы перейдут на усиленный режим работы

Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов

Во время новогодних праздников коммунальные и дорожные службы Казани перейдут на усиленный режим работы. Об этом сообщили сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии города.



В городских управляющих компаниях предусмотрено круглосуточное дежурство 135 аварийных бригад, а количество дежурных бригад и техники в ресурсоснабжающих компаниях увеличили в два раза — на случай аварий подготовили 250 человек и 100 единиц спецтехники и транспорта.

Для уборки улиц и дорог подготовили 596 единиц уборочной техники, в случае обильных осадков число увеличат почти вдвое — до 1 000. Чтобы исключить подтопление подземных переходов при аварийных сбоях в электроснабжении подготовили откачивающие средства и электрогенераторы.

Фото: пресс-служба Елабужского района

Еще во время каникул ежедневно будут вывозить мусор с придомовых территорий, а убирать снег — в зависимости от погодных условий.

Ранее сообщалось, что для зимнего содержания дорог в Татарстане заготовили 42 тысячи тонн пескосоляной смеси.