Для зимнего содержания дорог в Татарстане заготовили 42 тысячи тонн пескосоляной смеси
На зимний период в Татарстане для содержания дорог заготовили 42 тысячи тонн пескосоляной смеси и 2 700 тонн соли, а еще 150 единиц спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.
Также в распоряжении республиканских дорожных организаций имеется более 1000 снегоуборочных машин, подключенных к системе ГЛОНАС. Подготовлено 67 теплых стоянок, 59 помещений для дежурства и отдыха рабочих и водителей.
Дорожники работают в две смены круглосуточно.
Ранее сообщалось, что в Татарстане расходы на содержание дорог составят 5,2 млрд рублей.
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