Для зимнего содержания дорог в Татарстане заготовили 42 тысячи тонн пескосоляной смеси

Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов

На зимний период в Татарстане для содержания дорог заготовили 42 тысячи тонн пескосоляной смеси и 2 700 тонн соли, а еще 150 единиц спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.



Также в распоряжении республиканских дорожных организаций имеется более 1000 снегоуборочных машин, подключенных к системе ГЛОНАС. Подготовлено 67 теплых стоянок, 59 помещений для дежурства и отдыха рабочих и водителей.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Дорожники работают в две смены круглосуточно.

Ранее сообщалось, что в Татарстане расходы на содержание дорог составят 5,2 млрд рублей.



Маргарита Головатенко