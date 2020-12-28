В Альметьевске установили памятник основателю ВДВ генералу Василию Маргелову

В Альметьевске открыли памятник генералу, командующему Воздушно-десантными войсками СССР Василию Маргелову. Бронзовый бюст Героя Советского Союза установили в парке имени 60-летия нефти Татарстана, сообщает пресс-служба глава Альметьевского района РТ.

«Уверен, это будет место паломничества и преклонения для очень многих альметьевцев и гостей нашего города», — заявил на открытие памятника глава муниципалитета Тимур Нагуманов.

Открытие памятника Маргелову в Альметьевске приурочено к 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск.

В августе бюст Маргелову открыли в Набережных Челнах на Первой автодороге рядом с мемориалом Воинам Отечества.



Татьяна Демина