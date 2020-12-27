Засыпанные улицы и День спасателя: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 27 декабря

Глава Актанышского района РТ Энгель Фаттахов опубликовал фото и видео с прогулки на природе.

Глава Арского района Ильшат Нуриев поздравил спортсменов своего района со вторым местом в первенстве республики по национальной борьбе корэш.

Руководитель Кайбицкого района РТ Альберт Рахматуллин поздравил с профессиональным праздником спасателей и выложил видео.

Мэр Елабуги и глава Елабужского района Рустем Нуриев успокоил жителей города и заверил, что снег, засыпавший улицы, будет убран уже к утру.

Также сегодня на площади Ленина открылась молодежная елка.





Глава Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин рассказал о победе бавлинца Аяза Хайруллина, который представлял Татарстан на Международном форуме-фестивале «Семья в многонациональной России». Он получил приз и теперь едет в Сочи вместе со своей семьей.

Глава Дрожжановского района Марат Гафаров тоже поздравил сотрудников МЧС с праздником и поблагодарил их за службу и защиту граждан.