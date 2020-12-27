Немецкое издание назвало эру гиперзвукового оружия кошмаром для Европы

Немецкая газета Die Welt назвала эру развития гиперзвукового оружия кошмаром для европейской безопасности. Журналисты издания заявили о новом витке в «спирали угроз».

Авторы статьи напомнили об учебном запуске межконтинентальных ракет с российской подводной лодки в Охотском море. Тогда на военно-воздушной базе США в Германии сработал сигнал тревоги о реальном пуске ракеты.

Этот случай, по их мнению, указывает на то, что военные США допускают возможность ракетного удара по Европе и поэтому все время находятся начеку. При этом есть вероятность того, что из-за скорости оружия можно не успеть поднять тревогу.

Фото: mil.ru

С появлением так называемого гиперзвукового оружия прежние цепи оповещения и противоракетной обороны стали бесполезными. Время на реагирование сокращается, говорится в материале.

Гиперзвуковое оружие может нарушить равновесие между ядерными державами и помешать переговорам о разоружении, полагают аналитики берлинского аналитического центра внешней политики.

Президент России Владимир Путин во время своей пресс-конференции ответил на вопрос о гонке вооружении между странами. По мнению главы государства, она уже началась.

Татьяна Леухина