В Германии на базе США сработал сигнал тревоги из-за учений ВМФ России

В субботу на авиабазе Рамштайн в Германии, где находится штаб Командования ВВС США в Европе, сработала ложная тревога из-за пусков межконтинентальных баллистических ракет с российской подлодки. Об этом сообщил CNN со ссылкой на представителей Пентагона.

Тревога также объявлялась на базе по громкоговорителям. Командование ВВС США в Европе подтвердило этот инцидент.

По предварительным данным, автоматическое срабатывание тревоги могло произойти после того, как американский разведывательный спутник зафиксировал пуск сразу четырех межконтинентальных баллистических ракет с российской подводной лодки из подводного положения в Охотском море.

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Американские военные были в курсе того, что российская сторона, согласно стандартным процедурам, распространила предупреждение о закрытии района в связи с военными учениями. Стратегическое командование США смогло быстро подтвердить, что ракеты не представляли угрозы, поэтому неясно, что вызвало срабатывание тревоги, отметили они.



Ранее стало известно, что корабли Военно-морских сил России проведут совместные учения со странами НАТО. Маневры «АМАН-2021» пройдут в феврале 2021 года у берегов Пакистана в акватории Карачи. В учениях также примут участие корабли США, Великобритании, Пакистана, Китая, Японии, Турции, Филиппин, Малайзии, Шри-Ланки и Индонезии.



Татьяна Леухина