Путин заявил, что новая гонка вооружений уже началась
Президент России Владимир Путин на онлайн-конференции ответил на вопрос о возможности новой гонки вооружений. По его словам, она уже случилась, и это очевидно.
Он заявил, что Россия на шестом месте по финансированию ОПК, но при этом стране удается делать то, чего не удается другим странам.
По его данным, у Запада нет гиперзвукового оружия, но они обязательно его создадут, однако Россия будет готова к этому моменту.
«Реальное время» транслирует самые важные моменты большой пресс-конференции Владимира Путина.
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