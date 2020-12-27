Песков назвал санкции США против «Северного потока-2» рейдерской атакой

Санкции США против газопровода «Северный поток — 2» — неприкрытая рейдерская атака. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Совершенно неприкрытая, такая ковбойская, рейдерская атака, — сказал он в интервью в программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия-1».

Фото: gazprom.ru

Работа над газопроводом методично продолжается. По мнению Пескова, Россия сейчас существует в недружественной и даже враждебной окружающей среде. Весь 2020 год страна сталкивалась с новыми санкциями.

На этой неделе Песков отметил, что новые санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2» могут осложнить строительство газопровода.



Татьяна Леухина