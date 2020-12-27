Сергей Лавров: «Запрет CAS посещать российским чиновникам спортивные мероприятия неприемлем»

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда, который установил перечень ограничений для российского спорта. По его мнению, санкции в отношении чиновников неприемлемы.

«Непонятно и, я считаю, неприемлемо положение, касающееся запрета руководителям государства посещать спортивные состязания», — сказал он, комментируя последнее решение Спортивного арбитражного суда (CAS) относительно российских спортсменов.

Напомним, 17 декабря CAS постановил запретить российским чиновникам, включая президента и премьер-министра страны, присутствовать на соревнованиях, среди которых Олимпийские и Паралимпийские игры, а также чемпионаты мира. Также нельзя занимать руководящие должности в спортивных федерациях.



«Два [года] меньше чем четыре. Если я правильно понимаю, разрешение иметь на спортивной форме национальную символику — это тоже послабление по сравнению с тем, что было на Олимпиаде-2018. Регламентирование поведения зрителей и возможность для них иметь национальную символику — это тоже отличает, как я понимаю, это решение от того, что было раньше», — добавил Сергей Лавров в интервью «Матч».



Помимо запретов для чиновников, Россия лишилась права проводить крупные международные соревнования. Также до декабря 2022 года российские спортсмены будут выступать под нейтральным флагом и без гимна страны.