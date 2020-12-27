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Сергей Лавров: «Запрет CAS посещать российским чиновникам спортивные мероприятия неприемлем»

13:12, 27.12.2020
Сергей Лавров: «Запрет CAS посещать российским чиновникам спортивные мероприятия неприемлем»
Фото: Instagram.com

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда, который установил перечень ограничений для российского спорта. По его мнению, санкции в отношении чиновников неприемлемы.

«Непонятно и, я считаю, неприемлемо положение, касающееся запрета руководителям государства посещать спортивные состязания», — сказал он, комментируя последнее решение Спортивного арбитражного суда (CAS) относительно российских спортсменов.

Напомним, 17 декабря CAS постановил запретить российским чиновникам, включая президента и премьер-министра страны, присутствовать на соревнованиях, среди которых Олимпийские и Паралимпийские игры, а также чемпионаты мира. Также нельзя занимать руководящие должности в спортивных федерациях.

«Два [года] меньше чем четыре. Если я правильно понимаю, разрешение иметь на спортивной форме национальную символику — это тоже послабление по сравнению с тем, что было на Олимпиаде-2018. Регламентирование поведения зрителей и возможность для них иметь национальную символику — это тоже отличает, как я понимаю, это решение от того, что было раньше», — добавил Сергей Лавров в интервью «Матч».

Помимо запретов для чиновников, Россия лишилась права проводить крупные международные соревнования. Также до декабря 2022 года российские спортсмены будут выступать под нейтральным флагом и без гимна страны.

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