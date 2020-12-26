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В Казани в многоэтажном доме загорелась электрощитовая

12:44, 26.12.2020
В Казани в многоэтажном доме загорелась электрощитовая
Фото: pixnio.com

В Казани в девятиэтажном доме по улице Гаврилова на 6-ом этаже загорелась электрощитовая. В результате пожара пострадал мужчина — он получил ожоги.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 12:16. Прибывшие на место происшествия спасатели потушили пожар углекислотным огнетушителем. Пожара нет, эвакуация жильцов не проводилась. Остальная информация уточняется, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Вчера вечером в Казани произошел пожар в жилом доме на улице Челюскина. Горел балкон квартиры на пятом этаже.

Татьяна Леухина
Происшествия Татарстан
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