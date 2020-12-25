В Казани загорелась квартира в доме на улице Челюскина

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Казани произошел пожар в жилом доме на улице Челюскина. Горел балкон квартиры на пятом этаже.

Сообщение о пожаре поступило в 22.52, передает пресс-служба татарстанского главка МЧС по РТ. Выяснилось, что загорелся балкон в квартире 10-этажного дома.

Площадь пожара составила 3 кв.м. Локализован огонь был в 23.06.

Людей в квартире не было. Пострадавших не было.

Ранее в Салмачах произошел пожар в частном доме. Загорелся двухэтажный нежилой строящийся дом размерами 10х10 м.



