В Роспотребнадзоре по Татарстану рассказали, где чаще всего выявляли нарушения «антиковидных» норм

В Татарстане чаще всего «антиковидные» нормы за весь период действия ограничений нарушали в частных медицинских организациях, объектах бытового обслуживания населения и в системе общественного питания. Об этом сообщила сегодня на совещании в Доме правительства РТ руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Самыми дисциплинированными оказались промышленные предприятия. Доля нарушителей в этой сфере составила 1,5%.

За все время действия ограничительных мер специалисты Роспотребнадзора по РТ проверили свыше 29 тыс. объектов и выдали 13,5 тыс. предписаний. Нарушения выявлялись на каждом десятом объекте. За неисполнение предприятиями и организациями «антиковидных» мер было составлено 1 200 протоколов. Штрафы выписали 828 нарушителям на общую сумму более 10 млн рублей. Деятельность 37 объектов приостановили на срок от 5 до 90 суток за грубые нарушения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ходе совещания президент Татарстана Рустам Минниханов призвал неукоснительно соблюдать меры безопасности в новогодние праздники. Нужно больше проводить мероприятий на открытом воздухе: в парках, скверах, на катках и других площадках. Также в период новогодних праздников следует усилить работу экстренных служб, передает пресс-служба президента РТ.

На этой неделе в республике заработала горячая линия Роспотребнадзора для жителей и гостей Татарстана, куда можно сообщать о фактах нарушений «антиковидных» мер. Она будет работать до конца новогодних праздников — до 10 января.



Татьяна Леухина