Россияне назвали свои главные цели на 2021 год

Фото: Максим Платонов

Одной из главных целей россиян на 2021 год стало формирование финансовой подушки безопасности. Создать ее планируют 39% граждан, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование Сбербанка.

Для 30% россиян основной целью в следующем году году станет внимание дому и семье. Похудеть, начать заниматься спортом и правильно питаться планируют в 2021 году 24% граждан.

Фото: Максим Платонов

Совершение крупной покупки как цель следующего года определили 7% россиян.

В исследовании главных целей жителей России на 2021 год приняли участие примерно шесть тысяч граждан.

Ранее банк «Открытие» выяснил, что 26% россиян считают, что в 2021 году российская экономика начнет восстанавливаться после «коронакризиса».



Татьяна Демина