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Минкультуры РФ передало в прокуратуру материалы о нарушениях в работе МХАТа имени Горького

01:27, 26.12.2020
Минкультуры РФ передало в прокуратуру материалы о нарушениях в работе МХАТа имени Горького
Фото: скриншот/google.com/maps

Федеральное министерство культуры нашло нарушения в деятельности Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Горького. Материалы проверки направлены в Генпрокуратуру.

Ревизоры от Минкультуры обнаружили нецелевое использование имущества, нарушения при расходовании денег на зарплату и использовании президентского гранта, передает «Интерфакс».

Министерство культуры РФ поручило художественному руководителю театра Эдуарду Боякову устранить нарушения и отчитаться о принятых мерах.

Напомним, несколько лет тянулся процесс по делу Кирилла Серебренникова. Его признали виновным в хищении 129 млн рублей при реализации театрального проекта «Платформа».

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