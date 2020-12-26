Минкультуры РФ передало в прокуратуру материалы о нарушениях в работе МХАТа имени Горького
Федеральное министерство культуры нашло нарушения в деятельности Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Горького. Материалы проверки направлены в Генпрокуратуру.
Ревизоры от Минкультуры обнаружили нецелевое использование имущества, нарушения при расходовании денег на зарплату и использовании президентского гранта, передает «Интерфакс».
Министерство культуры РФ поручило художественному руководителю театра Эдуарду Боякову устранить нарушения и отчитаться о принятых мерах.
Напомним, несколько лет тянулся процесс по делу Кирилла Серебренникова. Его признали виновным в хищении 129 млн рублей при реализации театрального проекта «Платформа».ОбществоКультура
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