В правительстве Удмуртии объяснили замеченных в здании голых мужчин

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В правительстве Удмуртии прокомментировали информацию очевидцев, заметивших голых мужчин в окнах здания правительства. В республиканском кабмине указали, что это были рабочие.

«Это рабочие, сразу говорю, никакой „клубнички“ там нет. <…> Это рабочие, которые переодевались в рабочую форму. Они трудятся в здании и работают в темное время суток, когда сотрудники уходят домой, чтобы друг другу не мешать», — рассказала каналу «360» пресс-секретарь главы Удмуртии Светлана Пальчик.

Ранее в Ижевске заметили голых мужчин в окне правительства. Многие предположили, что в кадр могли попасть строители.