В Салмачах сгорел двухэтажный строящийся коттедж — видео

Фото: кадр видео из соцсети

В казанском поселке Салмачи произошел пожар в строящемся частном доме. Видео с горящим домом появилось в соцсети.

Согласно данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Татарстану, вызов пожарных служб зафиксирован в 16.39. Загорелся двухэтажный нежилой строящийся дом размерами 10х10 м.

В результате происшествия никто не пострадал. Пожарные локализовали возгорание на площади 100 кв. метров в 17.51. В 18.20 зафиксирована ликвидация открытого горения.

Ранее в Татарстане два человека погибли из-за непотушенных сигарет.



Ольга Плешкова