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В Салмачах сгорел двухэтажный строящийся коттедж — видео

18:48, 24.12.2020
В Салмачах сгорел двухэтажный строящийся коттедж — видео
Фото: кадр видео из соцсети

В казанском поселке Салмачи произошел пожар в строящемся частном доме. Видео с горящим домом появилось в соцсети.

Согласно данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Татарстану, вызов пожарных служб зафиксирован в 16.39. Загорелся двухэтажный нежилой строящийся дом размерами 10х10 м.

В результате происшествия никто не пострадал. Пожарные локализовали возгорание на площади 100 кв. метров в 17.51. В 18.20 зафиксирована ликвидация открытого горения.

Ранее в Татарстане два человека погибли из-за непотушенных сигарет.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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