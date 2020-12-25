Посол Республики Йемен в РФ назвал Казань столицей ислама в России

Казань является символом ислама в России его центром и столицей, такое мнение сегодня выразил чрезвычайный и полномочный посол Республики Йемен в РФ Ахмед Салем Аль-Вахейши в ходе пленарного заседания X форума «Ислам в мультикультурном мире».

Помимо этого, посол Йемена сообщил, что с удовольствием примет участие в 50-й сессии комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, которую планируется провести в Казани в 2022 году, а также предложил чаще организовывать на базе КФУ различные мероприятия с участием ведущих исламоведов мира.

Участниками X форума «Ислам в мультикультурном мире», который в эти дни проходит в Казани, стали ведущие востоко- и исламоведы, профессора и академики РАН, историки, общественные деятели. Форум, организатором которого является КФУ, Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования, Институт востоковедения РАН в этом году проходит как в стенах университета, так и в онлайн-формате.