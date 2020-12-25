В Казани строители ищут воришку из такси, утаскивающего инструменты

В Казани строители пожаловались на воришку из такси, который уже около месяца крадет со стройки инструменты.

Заметив, что со стройки незаметно исчезают то шуруповерт, то дрель, строители по камерам видеонаблюдения узнали, что воришкой является таксист из «Ситимобила». Рабочие пожаловались в полицию и компанию, однако эффекта от этого не было, передает Mash.

Фото: realnoevremya.ru

Рабочие разводят руками: хотя ущерб и небольшой, однако на стройке инструменты нужны здесь и сейчас. Поэтому когда пропадает хотя бы один, останавливается работа.



Ранее в Татарстане были задержаны подозреваемые в кражах грузов с грузовых поездов. На одном из интернет-сервисов для размещения объявлений о товарах появился похищенный инструмент.



Ольга Плешкова