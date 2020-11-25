В Татарстане задержаны подозреваемые в кражах грузов с грузовых поездов

Фото: кадр оперативного видео

Сотрудники отдела по борьбе с преступными посягательствами в ходе проведения оперативных мероприятий выявили, что на одном из интернет-сервисов для размещения объявлений о товарах продается похищенный инструмент. При проведении проверочной закупки «продавец» — 53-летний житель Чувашии — был задержан.

Подозреваемый был работником одного из структурных подразделений транспортного предприятия и имел доступ к грузовым контейнерам. Кража произошла в октябре этого года.

Кроме того, установлена причастность подозреваемого к другим подобным случаям. Он на протяжении длительного времени совершал хищения различных товаров из грузовых составов на участке станции Юдино Горьковской железной дороги вместе с двумя своими сообщниками — работниками той же организации.

У подозреваемых изъяты дорогостоящие инструменты, предметы верхней одежды, а также электронная и бытовая техника. Для двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, третий находится под подпиской о невыезде.



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