Хуснуллин предложил Путину разработать стимулирование замены коммунальных сетей

Фото: Надежда Плотникова (архив)

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин вызвался разработать меры поддержки производителей труб, чтобы стимулировать замену изношенных инженерных сетей в российских городах. Программа модернизации сетей потребует «колоссальных финансовых вложений».

«У меня просьба и предложение в проекте поручений прописать нам возможность проработать экономическую модель замены, потому что это измеряется сотнями миллиардов рублей», — обратился замглавы правительства к президенту РФ Владимиру Путину на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли.

Фото: kremlin.ru

Он отметил, что производителям труб можно предоставить такие меры, как лизинг, рассрочка и компенсация процентных ставок, передает ТАСС.

Орск Оренбургской области стал первым городом, завершившим модернизацию ЖКХ по этой пилотной программе, отметил вице-премьер.

Ранее Путин уже поручил правительству проработать меры поддержки российских производителей синтетических каучуков.