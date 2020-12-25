В Роспотребнадзоре по Татарстану рассказали о работе пришкольных и загородных лагерей

Фото: Олег Тихонов

Замруководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина рассказала о работе пришкольных и загородных лагерей в предстоящие каникулы. Она напомнила, что сегодня крайний день обучения в школах перед уходом на каникулы, которые пройдут до 10 января 2021 года.



Со следующей недели и до Нового года в Татарстане будут функционировать порядка 280 пришкольных лагерей и со 2 января будут работать около 30 загородных лагерей. Все они, по словам, Авдониной, имеют санитарно-эпидемиологические заключения на данный вид деятельности. Роспотребнадзор будет вести за ними контроль.

По словам Авдониной, меры профилактики в лагерях остаются такими же — это соблюдение дистанции, масочный режим для вожатых, технического персонала медработников и работников пищевого блока, обработка поверхностей, ограничения по массовым мероприятиям.

Дополнительных справок не нужно для детей в пришкольных лагерях. Для детей, выезжающих в загородные лагеря, нужна справка об отсутствии инфекции.

Ранее Авдонина сообщила, что в Татарстане не будут продлевать новогодние каникулы для школьников.