В Татарстане не будут продлевать новогодние каникулы для школьников

В Татарстане не будут продлевать новогодние каникулы для школьников. Об этом рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина.

«Вопрос продления новогодних каникул для школьников не стоит. Ситуация на сегодня не осложненная. Будут работать у нас лагеря, загородные лагеря, пришкольные под нашим контролем», — прокомментировала Авдонина.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов высказался по поводу дистанционного обучения и сообщил, что планов перехода школьников на дистант ни в Москве, ни в других регионах нет.



Ольга Плешкова