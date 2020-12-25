«Нижнекамскнефтехим» вручил врачам детского инфекционного отделения противочумные костюмы

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Очередная партия медицинской спецодежды в качестве благотворительной помощи поступила сегодня от ПАО «Нижнекамскнефтехим» в городское учреждение здравоохранения.



Представители нефтехимической компании вручили главному врачу Нижнекамской детской городской больницы с перинатальным центром Рамилю Хамидуллину сертификат на приобретение 600 штук защитных костюмов для борьбы с коронавирусной инфекцией. Он, в свою очередь, поблагодарил нефтехимиков за оказанную помощь, отметив, что защитные костюмы необходимы врачам, работающим в инфекционном отделении.



Помимо этого, несколько дней назад «Нижнекамскнефтехим» сделал сюрприз ребятам, проходящим лечение в отделениях Детской городской больницы, в том числе в ковид-госпитале. Нефтехимики передали врачам новогодние подарки — сладости, отрывной календарь, сборную деревянную модель и развивающую игру. Маленькие пациенты получат их при выписке.