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«Нижнекамскнефтехим» вручил врачам детского инфекционного отделения противочумные костюмы

12:08, 25.12.2020 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
«Нижнекамскнефтехим» вручил врачам детского инфекционного отделения противочумные костюмы
Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Очередная партия медицинской спецодежды в качестве благотворительной помощи поступила сегодня от ПАО «Нижнекамскнефтехим» в городское учреждение здравоохранения.

Представители нефтехимической компании вручили главному врачу Нижнекамской детской городской больницы с перинатальным центром Рамилю Хамидуллину сертификат на приобретение 600 штук защитных костюмов для борьбы с коронавирусной инфекцией. Он, в свою очередь, поблагодарил нефтехимиков за оказанную помощь, отметив, что защитные костюмы необходимы врачам, работающим в инфекционном отделении.


Помимо этого, несколько дней назад «Нижнекамскнефтехим» сделал сюрприз ребятам, проходящим лечение в отделениях Детской городской больницы, в том числе в ковид-госпитале. Нефтехимики передали врачам новогодние подарки — сладости, отрывной календарь, сборную деревянную модель и развивающую игру. Маленькие пациенты получат их при выписке.

ОбществоПромышленность Татарстан
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