Джастин Азеведо официально покинул казанский ХК «Ак Барс»

Джастин Азеведо покидает казанский хоккейный клуб «Ак Барс». Контракт с нападающим расторгнут по обоюдному соглашению сторон, говорится в сообщении клуба.

Канадский форвард провел в «Ак Барсе» шесть с половиной сезонов, сыграл 420 матчей и набрал 314 (112+202) очков. Азеведо является четвертым бомбардиром и третьим снайпером в новейшей истории клуба.



— Ни игрок, ни клуб не хотели такого развития событий, однако в сложившейся ситуации мы не смогли найти другого выхода. Мы расстались в хороших отношениях и благодарим Джастина за его вклад в игру команды за все эти годы, желаем преодолеть трудности и вернуться в хоккей, — сообщил генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов.

Ранее сообщалось, что Азеведо уехал в Канаду из-за семейных обстоятельств и проблем со здоровьем. Позже игрок сообщил, что не собирается возвращаться в Казань и требует с «Ак Барса» 8,5 млн рублей за то, что, по его словам, в составе казанской команды он получил травму. В СМИ появились сообщения, что Азеведо не хочет возвращаться в Казань из-за конфликта с главным тренером команды Дмитрием Квартальновым.