Азеведо не хочет возвращаться в «Ак Барс» из-за конфликта с Квартальновым

Канадский форвард «Ак Барса» Джастин Азеведо не хочет возвращаться в Казань из-за конфликта с главным тренером команду Дмитрием Квартальновым. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, казанский клуб отпустил канадца домой из-за семейных обстоятельств и проблем со здоровьем. Позже игрок сообщил, что не собирается возвращаться в Казань, и требует с «Ак Барса» 8 миллионов рублей. Мотивирует он это тем, что в составе казанской команды он получил травму. Игрок уже получил зарплату за декабрь, хотя не сыграл в этом месяце ни одного матча.

Дмитрий Квартальнов уже конфликтовал с иностранными хоккеистами, будучи тренером ЦСКА и ярославского «Локомотива». В частности оставлял в запасе Джеффа Плэтта, конфликтовал и так и не подписав контракт с Беком из «Локомотива».