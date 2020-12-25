Минсельхозпрод РТ: в Татарстане нет дефицита гречки

Глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров заявил, что в Татарстане «проблем по обеспеченности» гречкой нет. По его данным, за 10 месяцев 2020 года в республике произвели 5,7 тыс. тонн гречневой крупы.

В ведомстве обратили внимание, что объемы производства гречки в республике позволяют стабилизировать цены на нее. В 2020 году ее урожай увеличился на 13,6% и достиг 893 тыс. тонн, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

На сегодняшний день в Татарстане работают два крупных предприятия по производству гречки: Бугульминский комбинат хлебопродуктов №1 и ООО «Хузангаевское». На последнем в сутки производят около 1,5 тонны гречки.

Фото: pixabay.com

Напомним, что, по подсчетам аналитической службы «Реального времени», в октябре текущего года стоимость гречневой крупы взлетела на 29%: со 159 до 205 рублей за килограмм.



Татьяна Демина